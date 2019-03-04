Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 04 Mart 2019

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak Madenci Anıtı önünde ve Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

(Zonguldak/13.30/Bartın/16.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iş insanları, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları temsilcileriyle bir araya gelecek, Sancaktepe’de halk buluşmasına katılacak.

(İstanbul/11.00/18.00)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, valilik, belediye, adliye ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak, "Gençler Soruyor" programına iştirak edecek, Yunus Emre Mahallesi seçim irtibat bürosunun açılışını yapacak.

(Sivas/10.00-17.30)

2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlık binasındaki Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının atama törenine katılacak.

(Ankara/15.00)

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mevlana Kültür Merkezi'nde "Sosyal Konut Alanı Protokol Töreni"ne iştirak edecek, Sarayönü, Kadınhanı, Ilgın ve Akşehir ilçelerindeki programlarda yer alacak.



(Konya/10.00-17.30)

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri Uğur Mumcu Meydanı, Zeytinburnu İstasyon Meydanı ve Sarıyer Ayazağa Meydanı’nda miting düzenleyecek.

(İstanbul/14.30/16.30/18.30)

5- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek.

(Antalya/10.30)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ziyaretlerde bulunacak, Türkiye Kömür İşletmeleri Alpagut Linyit İşletmesine gidecek, AK Parti Çorum Merkez İlçe Seçim Bürosunun açılışını yapacak.

(Çorum/14.00-18.30)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aydın Ticaret Borsasında sanayicilerle istişare toplantısında bir araya gelecek, Çine esnafını ziyaret edecek, Hak-İş Cumhur İttifakı'na Destek Programı'na ve AK Parti Aydın İl Yönetim Kurulu toplantısına iştirak edecek.

(Aydın/11.00-19.00)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Nevşehir ve Niğde'de sektör değerlendirme toplantılarına katılacak, ziyaretlerde bulunacak, Patates Araştırma Enstitüsünde inceleme yapacak.

(Nevşehir/10.00-11.30/Niğde/14.00-17.00)

4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, JW Marriott Otel'de şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/11.00)

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Erzincan ve Erzurum'da ziyaretlerde bulunacak, Erzurum AK Parti il teşkilatıyla buluşma etkinliğine katılacak.

(Erzincan/10.30-11.00/Erzurum/14.30-17.30)

6- Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, AA Ekonomi Masası'na konuk olacak.

(Ankara/11.00)

7- Türkiye İstatistik Kurumu tarafından şubat ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

(Ankara/10.00)

8- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Takipsizlikle sonuçlanan "17 Aralık soruşturması"nda kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 6'sı firari 67 sanığın yargılandığı davada, eski emniyet müdürleri Nazmi Ardıç, Kazım Aksoy ve Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 25 sanığın yargılanmasına, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de devam edilecek.

(İstanbul/10.30)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta Kasımpaşa-Trabzonspor, Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/Manisa/20.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 24. haftanın son maçında Altay ile Balıkesirspor Baltok karşı karşıya gelecek.

(İzmir/19.00)

3- Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Sırbistan'ın Novi Sad kentinde başlayacak.

- Şampiyonanın ilk gününde grekoromen stilde Türkiye adına 55 kiloda Ekrem Öztürk, 63 kiloda Abdullah Toprak, 77 kiloda Serkan Akkoyun, 87 kiloda Ali Cengiz ve 130 kiloda Osman Yıldırım mindere çıkacak.

(Novi Sad/13.30/20.00)