Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 05 Nisan 2019

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik toplantısına katılmak üzere Katar'a gidecek, hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın açıklaması yapacak.

(Ankara/18.00)

2- Türkiye genelinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin yansımaları takip edilecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti İl Başkanlığı ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Avukatlar Günü programına katılacak.

(Sivas/10.00-11.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, CVK Taksim Hotel'de İstişare Kurulu Toplantısı'na, Sirkeci Garı'nda Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni İlkbahar Seferi Uğurlama Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Florida'da Türk toplumuyla bir araya gelecek, Amerikalı Müslüman kanaat önderleriyle buluşacak ve iş insanlarıyla görüşecek.

(Miami)

2- Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırının ardından bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Trablus)

3- Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın, ordunun çağrısıyla istifa etmesi sonrası gelişmeler izleniyor.

(Cezayir)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "büyük taşınma" başlayacak.

(İstanbul/03.00)

2- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 32'si tutuklu 43 sanığın yargılanmasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada 475 sanığın yargılanması Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın ilk maçında Trabzonspor ile Antalyaspor, Medical Park Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Trabzon/20.30)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 30. ve normal sezonun son haftasında Fenerbahçe Beko, İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek.

- Darüşşafaka Tekfen, Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.45/Atina/21.30)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftanın ilk maçında Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol ile Afyon Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Sakarya/19.00)

4- 2019 Antalya Judo Grand Prix müsabakaları, Antalya'da gerçekleştirilecek.

(Antalya)

5- Voleybolda Efeler Ligi play-off çeyrek final üçüncü ve son maçında Maliye Piyango ile Fenerbahçe, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(Ankara/14.30)

6- Voleybolda Efeler Ligi baraj etabı ilk devre üçüncü ve son gün maçlarında İzmir Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi'nde Arhavi Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor, İnegöl Belediyespor-İkbal Afyon Belediye Yüntaş karşı karşıya gelecek.

(İzmir/13.00/15.00)