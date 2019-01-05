Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 05 Ocak 2019

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüşecek.

- Erdoğan, "AK Parti İzmir Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı" ile Pepsico ve Tirsan Kardan fabrikalarının açılış törenlerine katılacak.

(İstanbul/10.00/İzmir/14.00/Manisa/17.30/18.30)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un annesi Nurten Erol'un cenaze törenine iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ÖNDER 2. Okul Aile Birliği Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/12.30)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, kentsel dönüşüm ve Millet Bahçesi alanlarında, TOKİ konutlarında incelemede bulunacak, Safranbolu eski çarşı alanını gezecek.

(Karabük/09.30-16.30)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti İl Başkanlığını, Gaziantep Büyükşehir Belediyesini, Glutensiz Bir Başka Kafe ve Mutlu Kafe'yi, Şehitkamil ilçesindeki Yetim Koordinasyon Merkezi ve GASMEK ile KADEM Gaziantep Temsilciliği'ni ziyaret edecek, Moral Evi Alzheimer Hastaları ve Yakınları için Buluşma Merkezi'nde incelemelerde bulunacak.

(Gaziantep/13.00-18.00)



DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

SPOR

1- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftası Beşiktaş Sompo Japan-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Galatasaray-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Efes maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/15.15/17.30)

2- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13. haftanın ilk maçlarında Çukurova Basketbol-Fenerbahçe ve Bellona Kayseri Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Mersin/14.00/Kayseri/16.00)

3- Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçında Çanakkale Belediyespor ile Beşiktaş karşılaşacak.

(Çanakkale/17.00)

4- Spor Toto Süper Lig takımlarının ikinci yarı hazırlık çalışmaları izleniyor.

- İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, sezonun ilk yarısında Demir Grup Sivasspor'da oynayan Brezilyalı futbolcu Robinho ile 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın basın toplantı odasında sözleşme imzalayacak.

(İstanbul/12.30)

5- Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun olağanüstü toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)