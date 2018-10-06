Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 06 Ekim 2018

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.
(Ankara)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneğince Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenen Eskişehir Aydınlanma Buluşması'nın açılış konuşmasını yapacak.
(Eskişehir/14.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
2- Endonezya'da yaşanan depremin ardından bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.
(Palu)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor-Çaykur Rizespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor-MKE Ankaragücü ve Antalyaspor-Galatasaray maçları yapılacak.
(Kayseri/13.30/Erzurum/Bursa/16.00/Antalya/19.00)
2- Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Afjet Afyonspor-Kardemir Karabükspor, Ümraniyespor-Denizlispor, Altınordu-İstanbulspor maçları oynanacak.
(Afyonkarahisar/İstanbul/14.00/İzmir/19.30)
3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasına Darüşşafaka Tekfen-Gaziantep Basketbol, Pınar Karşıyaka-TOFAŞ, Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.00/İzmir/15.15/İstanbul/17.30)
4- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 6. hafta karşılaşmaları başlayacak.
5- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında 2 maç yapılacak.
6- Voleybolda 2018 Erkekler Balkan Kupası mücadelesi Bulgaristan'ın Pazarcık kentinde başlayacak.
- Türkiye'den kupada mücadele edecek Ziraat Bankası, Romanya'nın CSM Bükreş takımıyla karşılaşacak.
(Bulgaristan/16.00)
7- Beşiktaş Mogaz, Hentbol EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 4. maçında Portekiz'in Sporting Lizbon takımını konuk edecek.
(Kocaeli/16.00)
8- Hentbol Erkekler Challenge Kupası 2. tur ilk maçında Selka Eskişehir Hentbol, Norveç'in OIF Arendal takımını konuk edecek.
(Eskişehir/19.00)
9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışının sıralama turları Japonya'nın Suzuka kentinde yapılacak.
(Suzuka/09.00)Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2018, 10:21