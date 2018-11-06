Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 06 Kasım 2018

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, Batıkent Haydar Aliyev Ormanı'nda düzenlenecek "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" programına katılacak.

(Ankara/11.45/13.00)

2- CHP, HDP, MHP ve İYİ Partinin Meclis grupları toplanacak.

(TBMM/13.30/12.45/10.45/09.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sign Of The City Awards Ödül Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/19.00)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda, Otistik ve Down Sendromlu Çocukların Sorunlarını Araştırma Komisyonu ile Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önergeler görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesi ele alınacak.

- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, sağlık alanında yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi üzerindeki görüşmeler devam edecek.

(TBMM/15.00/10.00/15.00)



EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

2- Tarım, Gıda ve Beslenme Politikaları Konferansı Swissotel'de yapılacak.

(Ankara/09.30)



DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Başbakanı Şinzo Abe tarafından kabul edilecek.

- Çavuşoğlu, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshige Seko, siyasi parti temsilcileri ve iş dünyasından CEO'lar ile ayrı ayrı görüşecek.

(Tokyo)

2- ABD'de Temsilciler Meclisinin tamamını, Senatonun ise üçte birini değiştirecek kongre ara seçimleri yapılacak.

(Washington/New York)

3- ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)



GÜNCEL

1- Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "Sağlık Personelinin Hukuki ve Ceza Sorumluluğu" sempozyumunun açılışında konuşacak.

(Ankara/09.30)

2- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından gelişmeler ve olayın dünyadaki yansımaları izleniyor.

3- FETÖ davaları

- Darbe girişiminden önce açılan FETÖ/PDY çatı davasında, hükümle birlikte dosyaları ayrılan örgüt elebaşı Fetullah Gülen, 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde bulunduğu ortaya çıkan Adil Öksüz ve firari iş adamı Hamdi Akın İpek'in de arasında bulunduğu 71 sanıklı davanın görülmesine Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılandığı dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

- Darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta A, B, C ve D gruplarında yapılacak maçlarla başlayacak.

- D Grubu'nda yer alan Galatasaray, Almanya temsilcisi Schalke 04 ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Gelsenkirchen/23.00)

2- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 6. haftasında C Grubu'nda Türk Telekom, Ankara Spor Salonu'nda Rusya temsilcisi Zenit'i ağırlayacak.

(Ankara/20.00)

3- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2. hafta müsabakaları yapılacak

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2018, 09:30