Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 06 Kasım 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ile Vahdettin Köşkü'nde görüşecek.

(İstanbul/14.30)

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’nin kuruluşunun 118. yıl dönümü vesilesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesince düzenlenen Fahri Doktora Tevdi Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının kuruluşunun 35. yıl dönümü programına iştirak edecek.

(Ankara/17.00)

3- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi'nin annesi Memnune Hamzaçebi için düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(İstanbul/12.00)

4- İzmir'deki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(İzmir)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve bağlı kurumların bütçeleri ele alınacak.

(TBMM/10.00)

EKONOMİ

1 - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bazı açılış törenlerine katılacak.

(Tekirdağ/09.00/Kırklareli/15.30/18.00)

2- Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, İzmir'de çeşitli toplantılara katılacak, inceleme ve ziyaretlerde bulunacak.

(İzmir/10.00/20.00)

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sığacık'ta depremde zarar gören esnafı ziyaret edecek, Afet Koordinasyon Merkezi’nde basın açıklaması yapacak.

(İzmir/13.15/16.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığında "Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı" düzenlenecek.

(Antalya/11.00)

2- ABD başkanlık seçimleri ve dünya genelinde yansımaları takip ediliyor.

(Washington/New York)

3- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları izleniyor.

(Bakü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla "Coğrafya Kaderdir" konulu Genç Sanat: 6. Güncel Sanat Proje Yarışması'nın ödül töreni ve sergi açılışı yapılacak.

(İstanbul/14.30)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Peygamberimiz ve Çocuk" konulu Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu açılışına katılacak.

(Ankara/10.00)



2- FETÖ’nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



3- Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018'de kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılandığı davaya 7. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)

4- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Gaziantep FK ile Beşiktaş, Kalyon Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Gaziantep/20.00)

2- TFF 1. Lig'de 9. hafta mücadelesi Altay-Balıkesirspor maçıyla başlayacak.



(İzmir/19.00)



3- Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.



(İstanbul/14.30)



4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Rusya'nın Khimki takımıyla karşılaşacak.



(İstanbul/20.45)



5- Halkbank Voleybol Takımı, Erkekler CEV Challenge Kupası'nın son 32 turu rövanşında İsrail'in Hapoel Kfar Saba takımıyla karşı karşıya gelecek.



(Ankara/17.30)



6- Türkiye Futsal Milli Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Play-off Turu'nda Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda Yunanistan'la karşılaşacak.



(Kocaeli/18.00)



7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftası Beşiktaş-Sarıyer Belediyespor, Sistem9 Yeşilyurt-Fenerbahçe Opet maçlarıyla başlayacak.



(İstanbul/13.00/16.00)

Kaynak:AA

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020, 07:25