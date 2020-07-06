Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 06 Temmuz 2020

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu kabul edecek.

(TBMM/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, protokol imza töreni ve hemşehrilik beratı takdimine katılacak, Yimpaş binasında, İlhan Akıncı Öğrenci Yurdu, olimpik yüzme havuzu ve Kaynarca Gençlik Merkezi inşaatları ile spor kompleksinin yapılacağı alanda incelemelerde bulunacak.

(Malatya/10.00-17.00)

2- TBMM Milli Savunma Komisyonunda askeri alanda düzenlemeler içeren Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00)



EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İzmir İl Başkanlığı ile Manisa Valiliğine ziyarette bulunacak, belediye başkanları, ziraat odası başkanları ve tarımla ilgili STK’lerle toplantı yapacak, Spil Dağı’nda incelemelerde bulunacak, TARİŞ işletmesini ziyaret edecek.

(İzmir/10.35/Manisa/11.30-18.00) ​

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin fiyat gelişmeleri raporunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TCMB, haziran ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu duyuracak.

(Ankara/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 Dünya Nüfus Günü bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 7 yıl vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihraç ihalelerini yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/15.00)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Sakarya)

2- Van Gölü'ne 27 Haziran'da açılan teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları takip ediliyor.

(Van)

3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

4- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler izleniyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 30. hafta mücadelesi Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş maçıyla tamamlanacak.

(Kayseri/21.00)

2- TFF 1. Lig'in 32. haftası, Fatih Karagümrük-Boluspor, Akhisarspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Eskişehirspor-İstanbulspor maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/17.30/Akhisar/Eskişehir/20.00)

Kaynak: AA