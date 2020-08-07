Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 07 Ağustos 2020

YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Honaz Tüneli'nde incelemelerde bulunacak, Denizli İl Yatırım Koordinasyon Kurulu toplantısına katılacak ve şehirde çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek. Karaismailoğlu, Uşak Çevre Yolu şantiyesinde çalışmaları inceleyecek.
(Denizli/10.00-16.30/Uşak/18.00)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Salarha Tüneli'nde düzenlenecek törene katılacak.
(Rize/14.00)
EKONOMİ
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak
(Ankara/14.30)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı hayvansal üretim istatistikleri ile finansal yatırım araçlarının temmuz ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda meydana gelen patlamaya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Beyrut)
2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.
(Trablus)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Manchester City-Real Madrid ve Juventus-Olympique Lyon karşılaşmaları yapılacak.
(Manchester/Torino/22.00)
Kaynak: AA