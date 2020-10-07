Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 07 Ekim 2020

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanlığı ve Radyo Televizyon Gazetecileri Derneğince, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için başlatılan "En İyi Narkotik Polisi; Anne" kampanyasının tanıtımı yapılacak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında panel düzenlenecek.

(Ankara/10.00)

2- TBMM Genel Kurulunda, Irak ve Suriye'deki tüm terörist örgütlerden Türkiye'ye yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi, yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması kapsamında izin süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülecek.

(TBMM/14.00)

3- TBMM Dışişleri Komisyonunda, Türkiye'nin çeşitli ülkelerle imzaladığı uluslararası anlaşmalar görüşülecek.

(TBMM/15.00)

4- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek.

(TBMM/12.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle "Kadın Girişimcileri Buluşmaları" programına katılacak.

(Ankara/12.30)

2- TÜİK, finansal yatırım araçlarının eylül ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar ile yansımaları izleniyor.

(Bakü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davanın görülmesine Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, özel maçta deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek.

(Köln/21.45)

2- Basketbol ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımıyla karşılaşacak.

(Ljubljana/19.30)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftadan ertelenen Türk Telekom-Darüşşafaka Tekfen maçı yapılacak.

(Ankara/20.00)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Çankaya Üniversitesi-Samsun Canik Belediye, Nesibe Aydın-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, İzmit Belediyespor-Birevim Elazığ İl Özel İdare, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Fenerbahçe Öznur Kablo ve Galatasaray-OGM Ormanspor maçları yapılacak.

(Ankara/14.00/15.00/Kocaeli/15.00/Hatay/16.00/Adana/17.30/İstanbul/20.00)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 1. haftadan ertelenen Fenerbahçe HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor maçı oynanacak.

(İstanbul/19.00)

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020, 07:08