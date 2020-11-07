Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 07 Kasım 2020

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat Merkezi'nde Ebüzziya Ailesi'nin matbaacılık serüveninin anlatıldığı "Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi" sergisini ziyaret edecek.

(İstanbul/12.00)

2- İzmir'deki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(İzmir)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sultangazi İlçe Kongresi'ne katılacak.

(İstanbul/17.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yenilenen Intercity Formula 1 pistinde incelemede bulunacak, E-scooter yarışının startını verecek ve basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/09.00-09.45)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD başkanlık seçimleri ve dünyadaki yansımaları izleniyor.

(Washington/New York)

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları takip ediliyor.

(Bakü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 8. haftasında, Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçları yapılacak.

(İstanbul/13.30/19.00/Erzurum/Antalya/16.00)

2- TFF 1. Lig'in 9. haftasına, Royal Hastanesi Bandırmaspor-Giresunspor, Ümraniyespor-Tuzlaspor ve Ankaraspor-Bursaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Balıkesir/İstanbul/13.30/Ankara/19.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Anadolu Efes, OGM Ormanspor-Aliağa Petkimspor ve Frutti Extra Bursaspor-Türk Telekom maçlarıyla başlayacak.

(Muğla/15.15/Ankara/17.30/Bursa/20.00)

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında, İlbank-PTT, Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor, VakıfBank-Çan Gençlik Kalespor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Eczacıbaşı VitrA ve Galatasaray HDI Sigorta-Karayolları maçları yapılacak.

(Ankara/13.00/İstanbul/13.00/14.00/15.30/19.30)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftası, Muratpaşa Belediyespor-Kastamonu Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Antalya/13.00)

Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020, 09:25