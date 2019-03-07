Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 07 Mart 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı ile Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

(Mardin/12.00/Siirt/15.00)

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AA Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marriott Hotel'de muhtarlarla bir araya gelecek, partisinin İYİ Parti ile ortak düzenleyeceği mitinge katılacak.

(Ankara /10.00/Aydın/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, muhtar adaylarıyla buluşacak, "Kadınlar Şehri Konuşuyor" etkinliğine katılacak, esnafı ve AK Parti Beykoz İlçe SKM'yi ziyaret edecek, Tokatköy Son Durak'ta miting düzenleyecek.

(İstanbul/10.00/11.00/14.00/15.00/16.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Büyükçekmece'de iş insanlarıyla bir araya gelecek, Dizdariye Mahallesi'nde, Çatalca'da ve Beyoğlu'nda vatandaşlara hitap edecek.

(İstanbul/10.00/12.00/14.30/17.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmara Denizi Prens Adaları Bölgesi Yapay Resif Uygulaması açılış ve Anadolu 500 ödül törenlerine katılacak.

(İstanbul/14.00/18.30)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Polonya Düzenli İstişareleri IV. Dönem Toplantısı’na katılacak, resmi temaslarda bulunacak.

(Varşova)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Güney Çevre Yolu şantiyesinde incelemede bulunacak, ziyaretler gerçekleştirecek. Turhan, belediye başkanlığını ziyaret edecek, vatandaşlarla bir araya gelecek.

(Bolu/10.00-13.30/Düzce/14.45-17.45)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

5- TÜİK, 2018 yılı bitkisel ürün fiyatları ve üretim değeri verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, taksi durak başkanları ve taksi şoförleri ile sohbet toplantısı yapacak, tüm dinlerin temsilcilerinin katılımıyla basın açıklamasında bulunacak, genç STK liderleriyle bir araya gelecek, Karabağlar SKM açılışına katılacak.

(İzmir/09.30/14.30/16.30/18.30)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 53. Uluslararası Turizm Borsası Fuarı çerçevesinde ''Türk Turizminin Değerlendirilmesi ve Beklentileri" konulu basın toplantısı düzenleyecek.

(Berlin)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Jose Angel Gurria ile görüşecek, Türkiye'nin 2023 Eğitim Vizyonunu tanıtmak üzere OECD'de konuşma yapacak.

(Paris)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

KÜLTÜR SANAT

1- Divan şairi Nesimi'nin doğumunun 650. yılı nedeniyle Türk Edebiyatı Vakfı'nda etkinlik düzenlenecek.

(İstanbul/17.00)

2- CRR Tasavvuf Müziği Topluluğu, Hafız Yunus Balcıoğlu'nun solistliğinde "Niyaz İlahileri" ile sahne alacak.

(İstanbul/20.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ve Suffe Kur'an Kursu'nu ziyaret edecek, Kurşunlu Camisi'nde düzenlenecek Regaip Kandili Programı'na katılacak.

(Diyarbakır/14.00/15.00/18.30)

2- Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde, "Demografik Dönüşüm ve Kadın" temasıyla düzenlenen "5. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi" İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/09.00)

3- FETÖ davaları:

- FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK gereği kapatılan Düzceli Sanayici ve İşadamları Derneği yöneticisi ve üyelerine ilişkin aralarında "İsmail'in Yeri" et lokantalarının sahibi İsmail Çolak'ın da bulunduğu 52 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Düzce/10.30)

- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan, aralarında örgütün mahrem imamının da olduğu iddia edilen 30 eski polisin yargılanmasına başlanacak.

(Adana/09.30)

SPOR

1- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/14.00)

2- UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları yapılacak.

3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Real Madrid'e konuk olacak. Darüşşafaka Tekfen ise Yunanistan'ın Panathinaikos takımını Volkswagen Arena'da ağırlayacak.

(Madrid/23.00/İstanbul/20.15)

4- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Çukurova Basketbol, İtalya temsilcisi Famila Schio ile deplasmanda karşılaşacak.

(Schio/22.30)

5- Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Sırbistan'ın Novi Sad kentinde sürüyor.

6- 9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın açılış töreni Wish More Otel'de yapılacak.

(İstanbul/20.30)

7- Hentbolda Kadınlar Süper Lig 14. hafta erteleme maçında Yenimahalle Belediyespor ile Aksaray Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Ankara/17.00)