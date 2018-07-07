Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 07 Temmuz 2018

1- TBMM'de 27. Dönem başlıyor
- Meclis Başkanı İsmail Kahraman, görevini TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz'a devredecek.
- TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, Meclis Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek törene katılacak.
- Genel Kurul, 27. Dönem milletvekili ant içme töreni için toplanacak.
- Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da katılacak.
(TBMM/12.30/13.00/14.00)
2- AK Parti Grubu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.
- Grup toplantısına Başbakan Binali Yıldırım da katılacak.
(TBMM/11.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus)
SPOR
1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finalde son iki maçta İsveç-İngiltere, Rusya-Hırvatistan karşı karşıya gelecek.
(Samara/17.00/Soçi/21.00)
2- 105'inci Fransa Bisiklet Turu, ülkenin batısında yer alan Noirmoutier Adası'ndaki 201 kilometrelik etapla başlayacak.
(Noirmoutier Adası/12.00)