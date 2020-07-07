banner15

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 07 Temmuz 2020

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki orman yangınına ilişkin gelişmeler izleniyor.

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 07 Temmuz 2020

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Okulları Müdürleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- TBMM'den

- TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı seçimi yapılacak.

- CHP Meclis Grup toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/15.00/13.30)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/16.30)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı ile 5 yıl vadeli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesini gerçekleştirecek.

(Ankara) 

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

GÜNCEL

1- Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Sakarya)

2- Van Gölü'ne 27 Haziran'da açılan teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları takip ediliyor.

(Van)

3- Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki orman yangınına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Çanakkale)

4- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek

5- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 31. haftası, Gençlerbirliği-Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/18.30/İstanbul/21.00)

Kaynak: AA

YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner50

banner47

banner48