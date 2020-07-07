Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 07 Temmuz 2020

YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Okulları Müdürleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/10.00)
2- TBMM'den
- TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı seçimi yapılacak.
- CHP Meclis Grup toplantısı düzenlenecek.
(TBMM/15.00/13.30)
EKONOMİ
1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'ne katılacak.
(Ankara/16.30)
2- Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı ile 5 yıl vadeli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesini gerçekleştirecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.
GÜNCEL
1- Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Sakarya)
2- Van Gölü'ne 27 Haziran'da açılan teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları takip ediliyor.
(Van)
3- Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki orman yangınına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Çanakkale)
4- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek
5- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
SPOR
1- Süper Lig'in 31. haftası, Gençlerbirliği-Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor maçlarıyla başlayacak.
(Ankara/18.30/İstanbul/21.00)
Kaynak: AA