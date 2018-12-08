Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 08 Aralık 2018

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da Toplu Açılış Töreni'nde halka hitap edecek.

(İstanbul/14.00)

2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye, İran, Rusya, Çin, Pakistan ve Afganistan Meclis Başkanları ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla Tahran'da düzenlenecek "Terörizmle ve Aşırıcılıkla Mücadele" konulu Meclis Başkanları İkinci Toplantısı'nda konuşacak.

- Yıldırım, ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Tahran)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Tarihi Binası Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valiliği, belediyeyi, AK Parti İl Başkanlığını ve esnafı ziyaret edecek, kentsel dönüşüm alanlarında, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde ve Olimpiyat Parkı Millet Bahçesi alanında incelemelerde bulunacak.

(Erzurum/13.15-17.30)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İslam Ekonomisinin Teorik ve Kurumsal Temelleri Sempozyumu"na katılacak.

(İstanbul/10.00)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ATO Congresium'da Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda gençlerle bir araya gelecek.

(Ankara/14.30)

4- CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Beykoz Otizmli Çocuklar ve Aileleri Yardımlaşma Derneği yararına düzenlenecek etkinlikte yer alacak.

(İstanbul/11.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneğinin (DOSİDER) 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Fransa, Belçika ve Hollanda'da "sarı yeleklilerin" düzenleyeceği protestolar izlenecek.

(Brüksel/Paris/Lahey)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib)

3- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin yansımaları izleniyor.

(Riyad/Washington/Ankara)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Zeugma Çingene Kızı mozaiklerinin Türkiye'ye getirilen parçalarının, Zeugma Mozaik Müzesi'nde gerçekleştirilecek tanıtım programına katılacak.

(Gaziantep/11.00)



SPOR

1- Voleybolda Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, Çin'in Shaoxing kentindeki yarı final ve klasman maçlarıyla sürüyor.

- Yarı finalde Eczacıbaşı VitrA, Brezilya temsilcisi Minas, VakıfBank da aynı ülkeden Praia ile karşı karşıya gelecek.

(Shaoxing/12.00/15.00)

2- Spor Toto Süper Lig'de 15. haftaya Demir Grup Sivasspor-Göztepe, Trabzonspor-Atiker Konyaspor ve Galatasaray-Çaykur Rizespor maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/13.30/Trabzon/16.00/İstanbul/19.00)

3- Spor Toto 1. Lig'de 15. hafta Kardemir Karabükspor-İstanbulspor, Osmanlıspor-Afjet Afyonspor ve Altınordu-Adanaspor maçlarıyla başlayacak.

(Karabük/Bolu/13.30/İzmir/16.00)

4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 10. haftanın ilk maçlarında Pınar Karşıyaka-Türk Telekom, Galatasaray-Banvit ve TOFAŞ-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol karşı karşıya gelecek.

(İzmir/13.00/İstanbul/15.15/Bursa/17.30)

5- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta Kırçiçeği Bodrum-Galatasaray maçıyla başlayacak.

(Muğla/14.00)

6- Voleybol Efeler Ligi'nde 9. haftanın ilk maçlarında Jeopark Kula Belediyespor-Tokat Belediye Plevne ve İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

(Ankara/14.00/Afyonkarahisar/17.00)

7- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8. haftası Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank, Çanakkale Belediyespor-Fenerbahçe, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor ve Karayolları-THY müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/Çanakkale/14.00/Aydın/15.00/Ankara/16.00)

8- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 11. haftası 4 maçla, Kadınlar Süper Lig'in 10. haftası 2 maçla başlayacak.

9- TFF 2. Lig'de 16. hafta 4, TFF 3. Lig'de 2 maçla başlayacak.

10- Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbide Galatasaray ile Beşiktaş RMK Marine, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/14.00)