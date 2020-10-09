Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 09 Ekim 2020

YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa'da 1739 Konutluk Kentsel Dönüşüm Projesi ile Çatalca Millet Bahçesi'nin temel atma törenlerine katılacak.
(İstanbul/11.00/16.00)
2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile görüşecek.
3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, valilik ziyaretinde bulunacak, basın açıklaması yapacak, Adana Şehir Hastanesini ziyaret edecek, İl Değerlendirme Toplantıları (Adana, Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Kilis) sonrasında basın toplantısı düzenleyecek.
(Adana/10.30-18.30)
EKONOMİ
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Arıcılık Ar-Ge İnovasyon Merkezi'nin açılışında yer alacak, Bölgesel Tahıl Pas Hastalıkları Merkezi ve Gen Bankası'nda incelemelerde bulanacak, Gördes Belediyesini ziyaret edecek, Gördes Gençlik Kongresi'ne, Concept Investment Tarım İşletmesi-Ceviz İşleme Tesisi'nin açılışına ve Karakeçili Tarım İşletmesinin ceviz bahçesinde hasada katılacak.
(İzmir/10.15/10.50/Manisa/12.35-16.35)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, temas ve ziyaretlerde bulunacak.
(Mardin/09.30-19.00)
3- TÜİK, ağustos ayı dış ticaret endeksleri ile kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalarla yansımaları izleniyor.
(Bakü)
2- Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Ankara/Atina/Lefkoşa)
3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı kıldıracak ve hutbe irat edecek.
(Ankara/12.45)
2- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.45)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Dev Spor Tesisleriyle Altındağ 2023'e Hazırlanıyor" yatırım programı çerçevesinde yapılacak tesislerin temel atma törenine katılacak.
(Ankara/14.00)
2- Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek, antrenmanın ardından yeni transferlerden Kemal Ademi, basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.
(İstanbul/11.00/14.00)
3- Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde düzenleyeceği basın toplantısında soruları yanıtlayacak, Süper Lig'in 5. haftasındaki Fenerbahçe maçının hazırlıkları sürecek.
(İzmir/10.00/10.30)
4- Galatasaray Spor Kulübünün kuruluşunun 115. yılı dolayısıyla kulübün kurucusu Ali Sami Yen, Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak.
(İstanbul/11.00)
5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftası Nilüfer Belediyespor-Çan Gençlik Kalespor, Eczacıbaşı VitrA-Karayolları maçlarıyla başlayacak.
(Bursa/İstanbul/15.00)
6- 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde Rusya'yla karşılaşacak.
(Podgorica/21.00)Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020, 10:58