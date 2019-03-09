Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 09 Mart 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ ve Diyarbakır'da düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Gençlik Buluşması'na katılacak.

(Elazığ/12.30/Diyarbakır/16.00/19.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çorlu'da Trakya oda ve borsa başkanlarını kabul edecek, Çorlu Ticaret Sanayi Odası üyeleriyle toplantı yapacak, Ergene ve Ereğli ilçeleri esnaf, dernek ve oda temsilcileriyle bir araya gelecek, Millet Bahçesi kurulacak alanda incelemede bulunacak.

(Çorlu/10.00/11.00/12.00/15.00)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İlim Yayma Vakfı 48. Olağan Genel Kurulu ve Alparslan Türkeş Caddesi açılış törenine iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/Bursa/14.00)

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dalaman'da sosyal tesis açılışına, Marmaris'te seçim bürosu açılışı ile halkla buluşmaya, Bodrum'da otogar temel atma töreni ve halkla buluşma programlarına katılacak.

(Muğla/11.00/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Şehitkamil Belediyesi Sanat Merkezi açılışılışını gerçekleştirecek, Kilis Cumhuriyet Meydanı SKM'yi ziyaret edecek, Gaziantep SKM açılışını yapacak.

(Gaziantep/14.00/16.00/19.30)

2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunca düzenlenen "İstihdam Seferberliği 2019" programına, Bayrampaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılışına katılacak.

(İstanbul/14.00/17.00)

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret edecek, Millet Bahçesi alanında inceleme yapacak, Dede Korkut Parkı'nda vatandaşlarla bir araya gelecek, Gündoğdu mitingine katılacak, Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla toplantı yapacak.

(Eskişehir/12.30-18.00)

4- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Medine Cami çay ocağında vatandaşlarla sohbet edecek, esnafa ve Ümraniye Seçmen Kafe'ye ziyarette bulunacak.

(İstanbul / 14.00 - 15.00)

5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beykoz'da "Karadenizli Derneklerle Kahvaltı" programına katılacak, Paşabahçe Meydanı'nda, Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi Meydanı'nda ve Güngören Aliya İzzetbegoviç Parkı'nda vatandaşlara hitap edecek, Fatih'te Kastamonulu kanaat önderlerinin katılımıyla düzenlenen "Hemşehri Buluşması"na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00-21.00)

6- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, turizm sektör temsilcileriyle toplantı yapacak, Sümela Manastırı ve Ayasofya Müzesinde incelemelerde bulunacak.

- Trabzonspor-Akhisarspor karşılaşmasını izleyecek Ersoy, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, otelciler ve STK temsilcileriyle toplantı yapacak.

(Trabzon/11.00-18.30)

7- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitimde Bir Adım Ötesi 2019" zirvesine, PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi temel atma törenine iştirak edecek.

(İstanbul/09.30/14.00)

8- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi ve Fuarı'nın tanıtım toplantısına katılacak.

- Yalova'da Valiliği ziyaret ederek basın açıklaması yapacak Koca, ambulans törenine katılacak, esnafı, Yalova Devlet Hastanesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(İstanbul/10.30/Yalova/13.30-17.00)

9- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hendek ve Sapanca ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım programına katılacak, Adapazarı seçim irtibat bürosunun açılışını yapacak, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek.

(Sakarya/14.00-19.30)

10- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, esnaf ziyaretinde bulunacak, seçim bürosunun açılışını yapacak, Derince mahalle muhtarları ile toplantıda bir araya gelecek, beyanname tanıtım toplantısına katılacak.

(Kocaeli/14.00-19.00)



EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Peynirciler Çarşısı açılışına, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva'nın proje tanıtım toplantısına, İski ve Bazıdi aşiretlerinin barış yemeğine, Kalkınma Ajansı Yatırımları Açılış Töreni ve Sanayicilerle İstişare Toplantısı'na katılacak, gençlerle buluşacak.

(Van/13.00-21.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gölbaşı'nın Velihimmetli Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşacak, Oyaca Mahallesi'nde seçim irtibat bürosu açılışına katılacak, Karagedik ve Karaali mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelecek.

(Ankara/13.00-17.30)

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Antalya Serbest Bölgesi'nde liman sahası ve serbest bölgede incelemede bulunacak, ihracatçı kadın girişimcilerle yemekte bir araya gelecek, TSO'da bölgesel istişare toplantısına katılacak, esnafla buluşacak.

(Antalya/12.00-19.00)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ağrı Tutaklılar Derneği ve Ağrı Kuruçeşme Derneği üyeleri ile kahvaltılı toplantı yapacak, İzmir yatırımları ile basın toplantısı gerçekleştirecek, Çandarlı Otoyolu şantiyesinde incelemede bulunacak, Dikili balıkçı barınağı ve çarşı ziyareti yapacak, vatandaşlarla bir araya gelecek.

(İzmir/10.00-16.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bucak mitingi ve AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt'un proje tanıtım programına katılacak ve esnafla buluşacak.

(Burdur/11.00/12.30/Antalya/19.00)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 25. haftaya Trabzonspor-Akhisarspor, MKE Ankaragücü-Bursaspor, Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Trabzon/16.00/Ankara/İstanbul/19.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta Kardemir Karabükspor-Afjet Afyonspor, Giresunspor-Boluspor, Adana Demirspor-Osmanlıspor müsabakalarıyla sürecek.

(Karabük/Giresun/13.30/Adana/16.00)

3- 9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası Ataköy Atletizm Salonu'nda devam ediyor.

(İstanbul/12.00) (

4- Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Sırbistan'ın Novi Sad kentinde sürüyor.



5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta Afyon Belediyespor-Beşiktaş Sompo Japan, Galatasaray Doğa Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Banvit-TOFAŞ karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Afyonkarahisar/13.00/İstanbul/15.15/Balıkesir/17.30)

6- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. haftanın ilk maçlarında Galatasaray-Kırçiçeği Bodrum, Gündoğdu Adana Basketbol-İstanbul Üniversitesi, OGM Ormanspor-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol-Beşiktaş, İzmit Belediyespor-Canik Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/13.00/Adana/Ankara/14.00/Kayseri/16.00/Kocaeli/17.00)

7- Voleybolda Efeler Ligi'nin 22. ve lig etabının son haftası Fenerbahçe-İnegöl Belediyespor, Galatasaray-İkbal Afyon Belediye Yüntaş, Ziraat Bankası-Jeopark Kula Belediyespor, Arhavi Belediyespor-Halkbank, Arkas Spor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/18.00/Ankara/15.00/Artvin/İzmir/16.00)

8- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. ve lig etabının son haftası Halkbank-Fenerbahçe Opet, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA maçlarıyla sürecek.

(Ankara/13.00/Aydın/14.00)

9- Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 18. haftası 3 müsabakayla başlayacak.