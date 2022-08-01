Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 1 Ağustos 2022
Sırbistan-Kosova sınırında yaşanan gerilime ilişkin gelişmeler izleniyor.
SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyükkarıştıran beldesi, Pınarhisar ilçesi ve il merkezinde esnafı ziyaret edecek.
(Kırklareli/11.30-15.30)
2- TBMM Genel Kurulu, CHP'nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusundaki olağanüstü toplantı çağrısı üzerine toplanacak.
(TBMM/15.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Valiliği ziyaret edecek, 15 Temmuz Sonrası Savunma Sanayiindeki Gelişmeler Çalıştayı açılışına katılacak, Samsun Teknopark'ı ziyareti sonrasında ildeki sanayi firmalarında incelemelerde bulunacak.
(Samsun/09.00-15.00)
2- TÜİK, 2021 yılı yükseköğretim istihdam göstergelerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Sırbistan-Kosova sınırında yaşanan gerilime ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Belgrad-Priştine)