Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 1 Ekim 2022

SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Ereğli İlçe Teşkilatı, Ereğli Belediyesi ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak, Büyükşehir Belediyesinin Ereğli hizmet binasını gezecek, Ereğli Millet Bahçesi'nde inceleme yaparak fidan dikme etkinliğine katılacak, gençlerle bir araya gelecek ve Konya Teknik Üniversitesini ziyaret edecek.

(Konya/13.30-19.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlerin İstanbul Buluşmaları Semineri'ne katılacak.

(İstanbul/09.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması'nın açılışında konuşacak.

(Ordu/10.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nun açılış programında yer alacak.

(Ankara/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Fotomaraton açılışına katılacak, ardından Beyoğlu'nda "Kırk Kapılı Oda: Günümüz Sanatçıları Sergileri 40. Yılı Sergisi", "Sahnede 90'lar", "Kesişen Dünyalar, Osman Hamdi Bey, Ağırlık ve Ölçü Sanatı Sergileri"ni ziyaret edecek. "19. Yüzyıl Yazar, Seyyah ve Sanatçılarının Gözünden Beyoğlu Sergisi"nin açılışını yapacak Ersoy, Galata Mevlevihanesi'nde Fatih Çıtlak Mevlevi Alayı'nı izleyecek ve Galataport'ta Ottoman 1860 Türk Lokumu Sarma workshopuna katılacak. Bakan Ersoy, daha sonra "Duvarları Aşmak" enstalasyon sergisini izleyecek.

(İstanbul/12.00-16.20)

2- Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "7. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı"nın açılışı, İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılacak.

(İstanbul/11.00)