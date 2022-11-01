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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 1 Kasım 2022

TBMM Genel Kurulunda ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Türkiye ve Dünya gündemi 01.11.2022, 09:00
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 1 Kasım 2022

SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığın 2023 yılı bütçesi görüşmelerine iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen "Afet İletişim Çalıştayı"na katılacak.

- Bakan Soylu, YÖK Başkanı Erol Özvar ile imzalayacağı "YÖK ile Muhtar Akademisi Protokolü" ve "YÖK ile Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı Protokolü" imza törenlerine de iştirak edecek.

(Ankara/09.45/15.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, iki bakanlık arasında düzenlenen "Köy Yaşam Merkezleri Projesi İş Birliği Protokolü" imza törenine katılacak.

- Bakan Kirişci, "15. Uluslararası Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı ile 15. Seracılık, Bahçecilik, Fidancılık, Tohumculuk, Çiçekçilik ve Teknolojileri Fuarı"na iştirak edecek.

(Ankara/10.00/Adana/12.00)

4- TBMM'den

- HDP ve MHP'nin grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/12.45/10.45/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abu Dabi Uluslararası Petrol Konferansı ve Fuarı (ADIPEC) Bakanlar Oturumuna katılacak.

(Abu Dabi)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜREK 2022-Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi açılış töreni ile toplu açılış ve temel atma törenine katılacak.

(İzmir/09.30-11.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bulgaristan Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Hristo Aleksiev ile bir araya gelecek.

(Edirne/12.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında Ankara'da bulunan Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka ile basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/17.00)

2- İsrail'de seçmenler, Meclis'teki 120 milletvekilini belirlemek üzere 3,5 yıl içinde beşinci kez sandık başına gidiyor.

(Kudüs)

GÜNCEL

1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "Adli Yargıda Bireysel Başvuru İhlal Kararları ve İhlalin Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması" konulu bölge toplantısına katılacak.

(Trabzon/10.00)

#Gündem #1 Kasım
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