Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 1 Ocak 2022
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne inceleme ziyaretinde bulunacak.
Türkiye ve Dünya gündemi 01.01.2022, 09:01
SİYASET
1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partilerinin AR-GE ve Eğitim Başkanlığı Teşkilat Akademisi Programı'nda yer alacak.
(İstanbul/13.00/10.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne inceleme ziyaretinde bulunacak.
(Zonguldak/10.30)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Teşkilat Akademisi İstanbul Eğitim Programı'na katılacak.
(İstanbul/10.00)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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