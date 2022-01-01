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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 1 Ocak 2022

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne inceleme ziyaretinde bulunacak.

Türkiye ve Dünya gündemi 01.01.2022, 09:01
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 1 Ocak 2022

SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partilerinin AR-GE ve Eğitim Başkanlığı Teşkilat Akademisi Programı'nda yer alacak.

(İstanbul/13.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne inceleme ziyaretinde bulunacak.

(Zonguldak/10.30)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Teşkilat Akademisi İstanbul Eğitim Programı'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

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#Gündem #1 ocak
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