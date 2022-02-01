Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 1 Şubat 2022
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'yı ziyaret edecek.
SİYASET
1- TBMM'den
- MHP ve HDP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.
- Genel Kurul, gündemdeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
- Anayasa Komisyonunda, Bekir Bozdağ'ın Adalet Bakanı olması nedeniyle boşalan komisyon başkanlığı için seçim yapılacak.
(TBMM/10.45/12.45/15.00/19.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım ve Orman Bakanlığı, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aşılama Protokolü"ne ve "Tarım 4.0 Kapsamında Ulusal E-Tarım Stratejisi Lansman Toplantısı"na katılacak.
(Ankara/11.00/14.00)
2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Dünya Gümrük Günü Kutlama Programı ve Dünya Gümrük Örgütü Liyakat Sertifikası Takdim Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/11.00)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu T-2 Tüneli Işık Görme Töreni'ne katılacak.
(Çanakkale/11.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul edecek.
(Moskova)
2- İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'yı ziyaret edecek.
(Kiev)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.