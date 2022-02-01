Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 1 Şubat 2022

SİYASET

1- TBMM'den

- MHP ve HDP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurul, gündemdeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- Anayasa Komisyonunda, Bekir Bozdağ'ın Adalet Bakanı olması nedeniyle boşalan komisyon başkanlığı için seçim yapılacak.

(TBMM/10.45/12.45/15.00/19.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım ve Orman Bakanlığı, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aşılama Protokolü"ne ve "Tarım 4.0 Kapsamında Ulusal E-Tarım Stratejisi Lansman Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/11.00/14.00)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Dünya Gümrük Günü Kutlama Programı ve Dünya Gümrük Örgütü Liyakat Sertifikası Takdim Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu T-2 Tüneli Işık Görme Töreni'ne katılacak.

(Çanakkale/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul edecek.

(Moskova)

2- İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'yı ziyaret edecek.

(Kiev)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.