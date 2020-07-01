Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 1 Temmuz 2020

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Astana Formatında Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Videokonferans Zirvesi'ne katılacak.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu'yu kabul edecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk MEB'de, bakanlıkları ile İTÜ, İÜ, MÜ arasındaki iş birliği protokolü imza törenine katılacak.

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak.

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda, alt komisyonlardan gelen raporlar görüşülecek.

- Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, Gıda Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

EKONOMİ

1- TÜİK, 2019 yılı devlet destekli tarım sigortaları istatistiklerini açıklayacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

GÜNCEL

1- Kızılay, ''Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye'' sloganıyla yürüteceği vekaletle kurban kesim kampanyasının 2020 hedeflerini ve vekalet tutarlarını, basın toplantısıyla açıklayacak.

2- FETÖ davaları

- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 107 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, Düzce Valisi Cevdet Atay, ilin milletvekilleri ile belediye başkanlarını kabulünde, kente yapılacak olan gençlik ve spor yatırımları için protokol imzalanacak.

2- TFF 1. Lig'de 31. haftaya Boluspor-Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adana Demirspor, Altay-Osmanlıspor maçlarıyla devam edilecek.

KaynaK: AA