Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 10 Ağustos 2022
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yüz Yüze 100 Gün Ümraniye Programı" kapsamında sivil toplum kuruluşları temsilcileri, vakıf ve dernek başkanları, iş insanları ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek.
SİYASET
1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 13. Büyükelçiler Konferansı'na katılacak.
(Ankara/09.30)
2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TOBB Konferans Salonu'nda Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/11.00)
3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeşilgölcük beldesi ile Çiftlik ve Altunhisar ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.
(Niğde/13.10/14.30/15.50)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yüz Yüze 100 Gün Ümraniye Programı" kapsamında sivil toplum kuruluşları temsilcileri, vakıf ve dernek başkanları, iş insanları ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek.
(İstanbul/14.00)
2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'ne iştirak edecek.
(Kayseri/10.00)
3- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Finansmana Erişim İstişare Toplantısı'nın açılışında konuşacak.
(Ankara/14.30)
4- TÜİK, haziran ayı iş gücü ve hayvansal üretim istatistikleri ile inşaat maliyet endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, ABD doları cinsi 2 yıl vadeli tahvilin doğrudan satışını yapacak.
(Ankara)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yeni Medya ve Dijital Terörizm Çalıştayı"na katılacak.
(Ankara/12.30)