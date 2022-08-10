Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 10 Ağustos 2022

SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 13. Büyükelçiler Konferansı'na katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TOBB Konferans Salonu'nda Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeşilgölcük beldesi ile Çiftlik ve Altunhisar ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Niğde/13.10/14.30/15.50)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yüz Yüze 100 Gün Ümraniye Programı" kapsamında sivil toplum kuruluşları temsilcileri, vakıf ve dernek başkanları, iş insanları ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek.

(İstanbul/14.00)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'ne iştirak edecek.

(Kayseri/10.00)

3- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Finansmana Erişim İstişare Toplantısı'nın açılışında konuşacak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK, haziran ayı iş gücü ve hayvansal üretim istatistikleri ile inşaat maliyet endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, ABD doları cinsi 2 yıl vadeli tahvilin doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yeni Medya ve Dijital Terörizm Çalıştayı"na katılacak.

(Ankara/12.30)