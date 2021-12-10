Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 10 Aralık 2021

SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ve Ortahisar Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, "Karadeniz Teknik Üniversitesi Gençlik Buluşması"na ve sivil toplum kuruluşlarıyla toplantıya katılacak.

(Trabzon/11.45-18.00)

2- TBMM Genel Kurulunda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek, Türksat 5B uydusuyla ilgili basın açıklaması yapacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TÜİK, ekim ayı iş gücü istatistiklerini, inşaat maliyet ile dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek "Liderlik-İstikrar-Gelişme" konulu uluslararası konferansa katılacak.

(Nur Sultan)

2- Almanya'nın yeni Başbakanı Olaf Scholz, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ayrı ayrı görüşecek.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen "Uluslararası Distopya Film Festivali"nin açılışı yapılacak.

(İstanbul/19.00)

2- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ilk yerli operası "Arap Ali Destanı", Kadıköy Süreyya Sahnesi'nde sahnelenecek.

(İstanbul/20.00)