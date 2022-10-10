Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 10 Ekim 2022

SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenecek "Uluslararası INSARAG Deprem Tatbikatı Açılış Programı" ile Ankara AFAD Birlik Müdürlüğü bahçesinde yapılacak "INSARAG Tatbikatı"na katılacak.

(Ankara/09.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi (TEKNOMER) açılış törenine iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Almanya-Türkiye Ekonomi ve Ticaret Ortaklık Komisyonu 3. Dönem Toplantısı'na katılacak.

(Berlin)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa Corbeil Essones'da izci kampı açılışına katılacak, cami ve Kur'an kursunu ziyaret edecek. Erbaş, Goussainville'de cami inşaatını inceleyecek ve vatandaşlarla buluşacak.

(Cobeil Essones / Goussainville)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Erol Özvar, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/13.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki İstiklal Harbi Sergisi ile CSO Ada Ankara Yerleşkesi Tarihi Salon'da düzenlenecek Güzel Sanatlar Liseleri Öğrencileri ile Düetler Konseri'ne katılacak.

(İstanbul/10.00/Ankara/20.00)