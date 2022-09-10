Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 10 Eylül 2022

SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şehit Aileleri Derneği'ni ziyaret edecek, Yozgat Belediyesinin toplu açılış programına katılacak.

(Yozgat/13.45/14.30)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Çengelköy Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin açılışına iştirak edecek, Başakşehir, Bağcılar ve Esenler'de esnaf ziyaretinde bulunacak.

(İstanbul/11.00-16.15)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle istişare toplantısı yapacak, gençlik buluşması programına katılacak.

(Van/12.00/16.00/18.00)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, basın toplantısı düzenleyecek.

(Şanlıurfa/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Akgün Seramik Temel Atma Töreni'ne, AYDE Alüminyum Temel Atma Töreni'ne, Elginkan Holding-Serel Seramik AŞ Temel Atma Töreni'ne ve 741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katılacak.

(Bilecik/13.30/15.30/17.00/18.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'na iştirak edecek.

(Nevşehir/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından oğlu Charles, resmen İngiltere'nin yeni kralı ilan edilecek.

(Londra)

2- Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketlerine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Karaçi)