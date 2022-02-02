Türkiye ve dünya gündeminde bugün

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya gelecek, TOBB İkiz Kuleleri'nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Kurulu'na katılacak.

(Ankara/11.00/14.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TÜRK-İŞ Genel Merkezi'ni ziyaret edecek.

(Ankara/10.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ATO Congresium'da Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/09.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca başkanlığındaki CHP kadın milletvekillerinden oluşan heyet, gazeteci Sedef Kabaş'ı tutuklu bulunduğu Bakırköy Cezaevi'nde ziyaret edecek.

(İstanbul/13.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM Genel Kurulu, gündemdeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 17. AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı açılışına katılacak.

(İzmir/11.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bakanlıkta düzenlenen toplantıda, ocak ayı dış ticaret rakamlarını kamuoyuyla paylaşacak.

(Ankara/11.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto’nun eş başkanlığında Birleşmiş Milletler Arabuluculuk Dostlar Grubu’nun 11. Bakanlar Toplantısı çevrim içi düzenlenecek.

(Ankara/17.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Moskova/20.00)(Fotoğraflı)

2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'ndaki ikinci maçında TOFAŞ, İspanya'nın BAXI Manresa takımını konuk edecek.

(Bursa/20.00)(Fotoğraflı)

3- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda deplasman mücadelelerinde, B Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımıyla, A Grubu'nda Türk Telekom, Polonya'nın Slask Wroclaw takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Ljubljana/21.15/Wroclaw/22.00)

4- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Danimarka'nın Bakken Bears takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Aarhus/20.30)

5- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu’nda Fenerbahçe Safiport, Rusya’nın Dynamo Kursk takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek, Galatasaray İtalya’nın Beretta Famila Schio takımını konuk edecek.

(Kursk/18.00/İstanbul/20.00)(Fotoğraflı)

6- ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasından ertelenen Beşiktaş Icrypex-Aliağa Petkimspor maçı yapılacak.

(İstanbul/19.00)(Fotoğraflı)

7- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 13. haftasından ertelenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı yapılacak.

(Mersin/14.00)(Fotoğraflı)

8- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu’ndaki 5. maçında Türk Hava Yolları, İtalya’nın Igor Gorgonzola Novara takımını konuk edecek.

(İstanbul/18.00)(Fotoğraflı)

9- Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Halkbank, Estonya'nın Tallinn Technical University takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Ankara/17.30)(Fotoğraflı)

10- TFF 3. Lig 2. Grup'ta 23. hafta karşılaşmaları oynanacak; Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi gruplarında 9. hafta maçları yapılacak.

11- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 13. haftasından 4 maç oynanacak.

12- Türkiye Kaykay Federasyonu 2. Olağan Genel Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(Ankara/10.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)