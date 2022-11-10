Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 10 Kasım 2022

SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti genel merkezinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya gelecek.

(Ankara/11.30)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda Hazine ve Maliye Bakanlığının bütçesi ele alınacak.

(TBMM/14.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tacikistan Cumhuriyeti Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Zavqizoda Zavqi Amin ile bir araya gelecek.

(Duşanbe/10.45)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ve inşaat maliyet endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi Hazırlık Toplantısı'na katılacak

(Semerkant)