Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 10 Mart 2022

SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Grand Ankara Otel'de düzenlenecek "Sağlık Çalışanlarının Hukuken Korunması Sempozyumu"na iştirak edecek.

(Ankara/10.30)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura törenine katılacak.

(Ankara/14.30)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, il eğitim değerlendirme toplantısına, Hami Yıldırım İlkokulu açılış törenine katılacak, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Trabzon/09.30/09.45/11.00/14.00)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası Heyeti iş dünyası ve STK temsilcileriyle toplantı yapacak, esnaf ve fabrika ziyaretinde bulunacak, partililerle bir araya gelecek.

(Bartın/11.00-18.00)

EKONOMİ FİNANS

1- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

2- TÜİK, ocak ayı iş gücü istatistikleri ile inşaat maliyet endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3-Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını açıklayacak.

(Frankfurt/15.45)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Değişen Barış Ortamında Arabuluculuk Mercek Altında" temasıyla düzenlenecek "8. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"na katılacak.

(Antalya/14.00)

2- Fransa'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığı kapsamında gayri resmi AB Liderler Zirvesi'nin ilk gün oturumları düzenlenecek.

(Paris)

3- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.