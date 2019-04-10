Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 10 Nisan 2019

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.

- Erdoğan, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında Emniyet Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü ve Özel Harekat Daire Başkanlığı Yeni Binası Açılış Töreni'ne katılacak, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00/14.00/16.30)

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na taziye ziyaretinde bulunacak.

(Ankara/15.00)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyet, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret edecek.

(Ankara/09.45)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "13. Uluslararası MEB Robot Yarışması"nın açılışına katılacak.

(Samsun/10.00)

3- TBMM Genel Kurulu toplanacak.

(14.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, şubat ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollandalı ve Türk iş insanları ile iş toplantısında bir araya gelecek.

(Amsterdam)

2- Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri "Brexit" gündemiyle toplanacak.

(Brüksel)

3- Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılar ve bölgede yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Trablus)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- 15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı dava, 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

- Kayyum atanan Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açılan davada 84 sanığın yargılanmasına, İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 68 sanığın yargılanmasına, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri’de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Avrupa Güreş Şampiyonası Romanya'nın başkenti Bükreş'te sürüyor.

- Organizasyonun üçüncü gününde kadınlar 50, 55, 59, 68 ve 76 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, erkekler serbest stil 61, 74, 86, 92 ve 125 kilolarda repesaj ve final müsabakaları yapılacak.

(Bükreş/11.30/18.00)

2- Avrupa Halter Şampiyonası Gürcistan'ın Batum kentinde devam ediyor.

3- Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Polonya'nın Szczecin kentinde başlayacak.

4- UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında Manchester United-Barcelona, Ajax-Juventus karşı karşıya gelecek.

(Manchester/Amsterdam/22.00)

5- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında VakıfBank, ilk maçta 3-0 yenildiği İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'ya konuk olacak.

(Novara/21.30)

6- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki üçüncü maçında deplasmanda Yunanistan ile karşılaşacak.

(Kozani/18.00)

7- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta erteleme maçlarında Banvit-Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Galatasaray Doğa Sigorta-TOFAŞ, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Anadolu Efes karşılaşacak.

(Balıkesir/Ankara/18.00/İstanbul/Sakarya/20.15)

8- Voleybolda Venus Sultanlar Ligi yarı final ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta ile Eczacıbaşı VitrA karşılaşacak.

(İstanbul/19.30)

9- Voleybolda Efeler Ligi play-off 5-8'incilik ilk maçlarında Ziraat Bankası-Maliye Piyango, Tokat Belediye Plevne-İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Ankara/Tokat/18.00)

10- Galatasaray Kulübünün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/13.30)

11- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası Fransa'da sahibini bulacak. Kupa finalinin rövanşında Fransa temsilcisi BLMA ile Rusya ekibi Nadezhda karşı karşıya gelecek.

(Lattes/21.00)