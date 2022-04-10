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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 10 Nisan 2022

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu yapılacak.

Türkiye ve Dünya gündemi 10.04.2022, 09:05
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 10 Nisan 2022

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Motosiklet Platformu üyelerinin Kadıköy İskele Meydanı'ndaki buluşmasına ve Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı mevkisinde düzenlenecek Motorcu Dostu Güvenli Bariyer Etkinliği'ne katılacak.

(İstanbul/12.00-15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu yapılacak.

(Paris)

2- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

#Gündem #10 Nisan #fransa #seçim
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