Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 10 Şubat 2021

SİYASET
1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, partisinin il kongresine katılacak.
(Balıkesir/10.15/15.30/11.00)
3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Tokat'ta, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin Osmaniye'de partisinin il kongresine katılacak.
(Tokat/13.00/Osmaniye/11.00)
4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/13.00)
5- CHP Ekonomi Masası üyeleri, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu yönetimi, Lokantacılar ve Pastacılar Oda başkanları, ilgili STK'lerin yöneticileri ve sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.
(Ankara/11.00)
6- MHP Merkez Yönetim ve Merkez Disiplin Kurulları Müşterek Toplantısı yapılacak.
(Ankara/14.00)
7- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tekliflerinin görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, AK Parti Balıkesir İl Kongresine ve sektör temsilcileriyle düzenlenecek toplantıya katılacak.
(Balıkesir/10.15-16.15)
2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, KAGİDER tarafından düzenlenecek "İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı Projesi Toplantısı"na iştirak edecek.
(Ankara/14.00)
3- TÜİK, Aralık 2020 dönemi inşaat maliyet ve dış ticaret endeksleri ile Kasım 2020 dönemi iş gücü istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için gittiği Umman'da çeşitli temaslarda bulunacak.
(Muskat)
GÜNCEL
1- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davaya, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(İstanbul/11.00)
2- FETÖ adına soruşturma bilgilerinin UYAP üzerinden rüşvetle sızdırılmasına ilişkin dava Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
(Ankara/09.30)
3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.