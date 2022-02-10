Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 10 Şubat 2022

SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılışına katılacak, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaretinin ardından oda ve borsa, meclis üyeleri ile müşterek toplantıya iştirak edecek.

(Ordu/09.30-16.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Kalkınma Kongresi 2. Oturumu"na katılacak.

(İstanbul/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

2- TÜİK, Aralık 2021 dönemi iş gücü istatistikleri ile dış ticaret ve inşaat maliyet endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Estonya, Letonya ve Litvanya başbakanlarıyla Ukrayna krizini görüşmek için bir araya gelecek. Liderler görüşme öncesi açıklama yapacak.

(Berlin)

2- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson, NATO karargahındaki görüşmeleri hakkında ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Brüksel)

3- 72. Berlin Film Festivali Fransız yönetmen Francois Ozon'un "Peter von Kant" filminin gösterimiyle başlayacak.

(Berlin)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.