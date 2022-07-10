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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 10 Temmuz 2022

Sri Lanka'da devam eden protesto gösterilerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

Türkiye ve Dünya gündemi 10.07.2022, 09:04
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 10 Temmuz 2022

SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PEKOM Merter Polisevi'nde göçmenlerle bayramlaşacak ve AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'ndaki bayramlaşmaya katılacak.

(İstanbul/11.00-13.00)

2- Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri yapılacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Sri Lanka'da devam eden protesto gösterilerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara)

#Gündem #10 Temmuz #sri lanka #protesto
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