Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 10 Temmuz 2022
Sri Lanka'da devam eden protesto gösterilerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
Türkiye ve Dünya gündemi 10.07.2022, 09:04
SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PEKOM Merter Polisevi'nde göçmenlerle bayramlaşacak ve AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'ndaki bayramlaşmaya katılacak.
(İstanbul/11.00-13.00)
2- Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri yapılacak.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Sri Lanka'da devam eden protesto gösterilerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Ankara)
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