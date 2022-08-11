Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 11 Ağustos 2022

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çağlanur Uçar Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışına katılacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Sosyal Dayanışma Merkezi ile Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi'nin açılışlarını yapacak.

(Edirne/11.20-16.15)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Valiliği ziyaret edecek, il eğitim değerlendirme toplantısı ve 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı hazırlık toplantısı ile Hacıramazanlar Köy Yaşam Merkezi'nin açılışına katılacak, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Sakarya/11.00-15.30)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kozaklı ve Avanos ilçeleri ile merkezde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Nevşehir/11.40/13.20/15.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kadirli-Osmaniye yol şantiyesinde inceleme yapıp basın açıklamasında bulunacak. Valilik ve Belediye Başkanlığının da aralarında bulunduğu çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek Karaismailoğlu, TCDD Toprakkale-Bahçe istasyonları arası tünel yapım şantiyesinde inceleme sonrası basın açıklaması yapacak.

(Osmaniye/11.00-19.00)

2- TCMB, haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

3- TÜİK, haziran ayı dış ticaret endekslerini, kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- 13. Büyükelçiler Konferansı sona eriyor

- Konferansa ev sahipliği yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kapanış dolayısıyla basın toplantısı düzenleyecek.

- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konferansa katılacak, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İş Dünyasıyla Öğle Yemeği" programında büyükelçilere hitaben konuşma yapacak.

- Guatemala Dışişleri Bakanı Mario Adolfo Bucaro Flores, büyükelçilere hitap edecek.

(Ankara/17.30/14.15/15.30/12.15/09.30)