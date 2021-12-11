Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 11 Aralık 2021
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Dolmabahçe Ofisi'nde iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelecek.
SİYASET
1- TBMM Genel Kurulunda Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı kurumların bütçeleri görüşülecek.
(TBMM/11.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Dolmabahçe Ofisi'nde iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelecek.
(İstanbul/13.30)
2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünü ziyaret edecek, AK Parti Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı'nda yer alacak.
(İzmir/12.00/14.00)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde "Hayat Ulaşınca Başlar" başlıklı özel oturuma katılacak.
(İstanbul/10.30)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen, stratejik iletişim konusunda dünyanın dört bir yanından alanında uzman isimleri bir araya getirecek Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit '21), Haliç Kongre Merkezi'nde başlayacak.
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, zirvenin açılışında konuşma yapacak.
(İstanbul/09.15/09.20)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.