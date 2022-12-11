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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 11 Aralık 2022

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia, Beşiktaş'ta bir otelde ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Türkiye ve Dünya gündemi 11.12.2022, 09:02
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 11 Aralık 2022

SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "KL SUMMIT" Kuala Lumpur Forumu 6. Yıllık Konferansı'nın açılış konuşmasını yapacak.

(İstanbul/10.00)

2- TBMM Genel Kurulunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının 2023 bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia, Beşiktaş'ta bir otelde ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.00)

#Gündem #11 aralık
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