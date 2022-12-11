Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 11 Aralık 2022
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia, Beşiktaş'ta bir otelde ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Türkiye ve Dünya gündemi 11.12.2022, 09:02
SİYASET
1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "KL SUMMIT" Kuala Lumpur Forumu 6. Yıllık Konferansı'nın açılış konuşmasını yapacak.
(İstanbul/10.00)
2- TBMM Genel Kurulunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının 2023 bütçeleri görüşülecek.
(TBMM/11.00)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia, Beşiktaş'ta bir otelde ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul/11.00)
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