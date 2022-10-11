Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 11 Ekim 2022

SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/09.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, il eğitim değerlendirme toplantısına, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı hazırlık toplantısına, Osman Ulubaş Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu ve Spor Salonu açılışına katılacak.

(Kayseri/11.00-14.30)

3- TBMM'den

- HDP ve MHP'nin grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/12.45/10.45/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 4. Türk-Alman Enerji Forumu'na katılacak.

(Berlin)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, uluslararası misafir öğrenciler ile Dünya Gıda Güvenliği Buluşması'na katılacak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Gıda ve Tarım Örgütü iş birliğinde yürütülen "Tarım-Gıda Değer Zinciri Bağlamında Küçük Ölçekli Çiftçilerin Risk Yönetimine Yönelik Seçeneklerinin Geliştirilmesi" çalışmasının tanıtımına iştirak edecek.

(Ankara/10.00/14.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelecek, Rektör Prof. Dr. Sedat Murat'ı ziyaret edecek, Ayvacık-Küçükkuyu Yolu ve Troya-Assos tünelleri açılış törenine katılacak.

(Çanakkale/10.00/11.30/14.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak, 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihraç edecek.

(Ankara)

​5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 12-13 Ekim'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Brüksel)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hacı Bayram Veli Müzesi'nin açılışını yapacak, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Altındağ'daki bazı etkinliklere katılacak.

(Ankara/11.00-13.15)