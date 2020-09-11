Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 11 Eylül 2020

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile baş başa ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirecek, heyet onuruna öğle yemeği verecek.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Pütürge Afet Konutları, Doğanyol, Kale ve Battalgazi şantiye alanlarında incelemelerde bulunacak, Valilikte koordinasyon toplantısına katılacak.

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ermenek'te iş bırakma eylemi yapan madencilere destek ziyaretinde bulunacak.

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, inşaat çalışmaları devam eden Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı’nda incelemeler yapacak.

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

3- TÜİK, 2019 yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları ile girişim özelliklerine göre dış ticaret istatistiklerini duyuracak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal Dışişleri Bakanı Amadou Ba ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek, Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından kabul edilecek.

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ümraniye Belediyesi Beytullah Eroğlu Kapalı Yüzme Havuzu ve 6 adet çok amaçlı basketbol sahasının açılış törenine katılacak.

2- Futbolda Süper Lig 2020-2021 sezonu başlayacak. Sezonun açılış maçında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

3- Futbolda TFF 1. Lig 2020-2021 sezonu, Menemenspor-Altınordu maçıyla başlayacak.

4- TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da tekler çeyrek final maçları Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi’nde yapılacak.

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde yeni sezonun ilk hafta maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray HDI Sigorta karşılaşacak.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2020, 10:51