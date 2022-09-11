Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 11 Eylül 2022
İsveç’te genel ve yerel seçimler için halk sandık başına gidecek.
Türkiye ve Dünya gündemi 11.09.2022, 09:00
SİYASET
1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince düzenlenen "2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Gökdere Meydanı'nda miting yapacak.
(Bursa/18.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından gelişmeler takip ediliyor.
(Londra)
2- İsveç’te genel ve yerel seçimler için halk sandık başına gidecek.
(Stockholm)
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