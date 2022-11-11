Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 11 Kasım 2022
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütçesi ele alınacak.
Türkiye ve Dünya gündemi 11.11.2022, 09:01
SİYASET
1- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası Heyeti, STK'ler ve İş Dünyası Toplantısı'na katılacak, ziyaretlerde bulunacak.
(Uşak/10.00-16.00)
2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütçesi ele alınacak.
(TBMM/10.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Atatürk Orman Çiftliği Millet Ormanı'nda Milli Ağaçlandırma Günü Programı'na katılacak.
(Ankara/09.30)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı sanayi üretim, ciro ve perakende satış endekslerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
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