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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 11 Kasım 2022

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütçesi ele alınacak.

Türkiye ve Dünya gündemi 11.11.2022, 09:01
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 11 Kasım 2022

SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası Heyeti, STK'ler ve İş Dünyası Toplantısı'na katılacak, ziyaretlerde bulunacak.

(Uşak/10.00-16.00)

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütçesi ele alınacak.

(TBMM/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Atatürk Orman Çiftliği Millet Ormanı'nda Milli Ağaçlandırma Günü Programı'na katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı sanayi üretim, ciro ve perakende satış endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

#Gündem #11 kasım
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