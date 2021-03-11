Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 11 Mart 2021

SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hilvan, Eyyübiye ve Viranşehir ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Şanlıurfa/12.00/13.40/16.35)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin Ankara, Kırıkkale ve Çankırı il başkanlarıyla Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde bir araya gelecek.

(Ankara/10.30)

3- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü'nde "2020 Yılı Yeşilin EN'leri Ödül Töreni"ne katılacak. Pakdemirli, Erzurum Valiliği, Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek.

(Ankara/09.00/Erzurum/15.25/16.00/16.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Balışeyh ilçesinde Ankara-Sivas YHT hattıyla ilgili basın açıklaması yapacak, YDA Sanayi ve İnşaat AŞ'de proje bilgilendirme sunumu yapılırken, T-15 Tünel inşaatında incelemelerde bulunacak. Karaismailoğlu, YSE Yapı Sanayi ve Ticaret AŞ Kayaş Şantiyesi'nde proje bilgilendirme sunumu yapacak.

(Kırıkkale/13.00/14.00/14:45/Ankara/15:30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

5- TÜİK, ocak ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından kabul edilecek, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani ile görüşecek. Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Doha)

2- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protestolar takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.