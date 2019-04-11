Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 11 Nisan 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul edecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'yi resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreninin ardından mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek ve onuruna resmi yemek verecek.

(Ankara/12.00/13.00/14.30/14.45/15.45/16.30/17.00)

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ile görüşecek.

(TBMM/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Avrupa'da Özel Okulların Geleceği ve Öğrenci Katılımı" konferansına katılacak.

(İstanbul/09.30)

2- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 10. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin ödemeler dengesi ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

3- TÜİK, 2017 yılına ilişkin sera gazı emisyon istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Wittenburg Konferansı kapsamında yapılacak Türkiye-Hollanda 7. Konferansı'nda Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile görüşerek ortak basın toplantısı düzenleyecek, Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğunun resmi açılışına katılacak, Türk STK temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Amsterdam)

2- Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılar ve bölgede yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Trablus)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri’de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- 15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı dava, 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

- Kayyum atanan Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik yürütülen FETÖ/PDY soruşturması sonucunda haklarında dava açılan 6'sı tutuklu, 6'sı firari 84 sanığın yargılanması İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri’de sürecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Avrupa Güreş Şampiyonası Romanya'nın başkenti Bükreş'te sürüyor.

- Organizasyonun dördüncü gününde kadınlar 53, 57, 62, 65 ve 72 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, 50, 55, 59, 68 ve 76 kilolarda ise repesaj ve final müsabakaları yapılacak.

(Bükreş/11.30/18.00)

2- Avrupa Halter Şampiyonası Gürcistan'ın Batum kentinde devam ediyor.

3- Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Polonya'nın Szczecin kentinde sürüyor.

4- UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçlarında Slavia Prag-Chelsea, Benfica-Eintracht Frankfurt, Villarreal-Valencia, Arsenal-Napoli karşı karşıya gelecek.

(Prag/Lizbon/Villarreal/Londra/22.00)

5- Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta erteleme maçında Adana Demirspor ile Ümraniyespor karşılaşacak.

(Adana/19.00)

6- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 19. hafta erteleme maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Beşiktaş Sompo Japan karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

7- Voleybolda Efeler Ligi play-off yarı final ilk maçlarında Fenerbahçe-Halkbank, Galatasaray-Arkas Spor karşılaşacak.

(İstanbul/14.00/19.00)