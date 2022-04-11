Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 11 Nisan 2022

SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlbank Sosyal Tesisleri'nde düzenlenecek iftar programında Konya milletvekilleri, Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, AK Parti ve MHP Konya ilçe başkanları, STK temsilcileri ve muhtarlar ile bir araya gelecek.

(Ankara/19.29)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği ile Katar Türk Okulu'nu ziyaret edecek.

(Doha)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Marmara Üniversitesi Genç Vizyon Kulübü Geleneksel İftar Programı'na katılacak.

(İstanbul/19.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Valiliği ziyaret edecek, iş dünyası ile buluşma etkinliğine katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Mardin/12.00/13.00/16.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ile inşaat maliyet endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB Dışişleri Bakanları, Ukrayna ana gündemiyle toplanacak.

(Brüksel)

2- ABD Başkanı Joe Biden, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile çevrim içi görüşecek. ABD Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd J. Austin de 2+2 Bakanlar Diyaloğu Toplantısı kapsamında ABD'de bulunan Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh'le bir araya gelecek.

(Washington)

3- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenecek 15 Temmuz Gazileri İftar Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/19.00)

2- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Turkish Petroleum Off-Shore Technology Center AŞ iş birliği ile öğrencilere burs desteği sağlanmasını içeren protokolün imza törenine katılacak.

(Ankara/14.00)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.