Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 11 Ocak 2022
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.
SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlbank Macunköy Tesislerinde düzenlenecek İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/14.00)
2- TBMM'den
- MHP ve HDP'nin grup toplantıları yapılacak.
- Genel Kurulda, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.
(TBMM/10.45/12.45/15.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülke genelinde yapılan "İklim Değişikliği ve Tarım" konulu çalıştayların değerlendirme toplantısına katılacak.
(Ankara/11.00)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2021 dönemi inşaat maliyet endeksi verilerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
4- Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 ve 7 yıl vadeli devlet tahvillerinin ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci devletlerin dışişleri bakanlarının Kazakistan’daki gelişmeleri değerlendireceği çevrim içi olağanüstü toplantıda konuşma yapacak.
(Ankara/11.00)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.