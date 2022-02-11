Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 11 Şubat 2022

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Hasas Kadın Aktivite Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak; Valiliği, bakanlığa bağlı kuruluşları, Bilim Merkezi'ni, AK Parti İl Başkanlığını ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Aksaray/11.15-17.50)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında Altındağ Belediyesi ile AFAD arasında "Ankara Kalesi Sığınağı Tahsis ve İşletme Protokolü" ile "AFAD Akreditasyon Sertifika Belgesi Teslimi" törenlerine katılacak.

(Ankara/16.00/17.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, oda ve borsa başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Rize/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elektrik Dağıtım Sektörü Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Düzce çevre yolu şantiyesinde açıklamada bulunacak, İl Koordinasyon Toplantısı'na katılacak.

(Düzce/10.00/11.00)

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi 3. Sektör Zirvesi'nde açılış konuşması yapacak.

(Antalya/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri ile şubat ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- TÜİK, Aralık 2021 dönemi sanayi üretim, ciro ve perakende satış endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- AFAD koordinasyonunda temin edilen 920,8 ton yardım malzemesini taşıyan İyilik Treni'nin Afganistan'a ikinci seferi için Tarihi Ankara Garı'nda uğurlama töreni düzenlenecek.

(Ankara/10.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.