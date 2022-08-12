Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 12 Ağustos 2022

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Beylikdüzü'nde huzurevini ziyaret edecek ve gençlerle buluşacak.

(İstanbul/12.00/20.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, GASKİ Biyolojik Arıtma Tesisi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Busem ve Fıstıkçılar Sitesi inşaatında incelemelerde bulunacak, bazı ziyaretlerinin ardından, Şahinbey Belediyesi Yeşil Vadi 3 Katlı Köprülü Kavşak Temel Atma Töreni ile Öğrencilere 3 bin Bisiklet Dağıtım Töreni'ne katılacak.

(Gaziantep/11.30-20.30)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kent merkezi ile Ortaköy ve Ağaçören ilçelerinde esnaf ziyareti yapacak.

(Aksaray/11.50/14.30/15.50)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Valiliği, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek, Sarıpınar Koyun Keçi Birliği Başkanlığınca düzenlenen Üreticiler Buluşması ile Tarım Sektör Temsilcileri Toplantısı'na katılacak.

(Mersin/09.30-19.30)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, toplu açılış ve imza törenine, TEKNOFEST/TÜBİTAK Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması'na, TEKNOFEST/TÜBİTAK Uluslararası İHA ve Liselerarası İHA yarışmalarına iştirak edecek.

(Sakarya/11.00/Kütahya/14.30/Afyonkarahisar/16.30)

3- TÜİK, haziran ayı sanayi üretim, perakende satış ve ciro endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

4- TCMB, ağustos ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Pakistan'la ekonomik ve ticari ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınması amacıyla kurulan Ortak Görev Gücü’nün ilk toplantısına başkanlık edecek, iki ülke arasında müzakereleri tamamlanan Mal Ticaret Anlaşması'nı imzalayacak, ikili görüşmeler gerçekleştirecek, Türkiye-Pakistan İş ve Yatırım Forumu’na katılacak.

(İslamabad)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Uluslararası İslami Dayanışma Sempozyumu'na iştirak edecek.

(Konya/09.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Üsküdar'daki Ayazma Camisi'nin açılış programına katılacak.

(İstanbul/13.00)