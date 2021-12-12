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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 12 Aralık 2021

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit '21) sona erecek.

Türkiye ve Dünya gündemi 12.12.2021, 09:02
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 12 Aralık 2021

SİYASET

1- TBMM'den

- Genel Kurulda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2022 yılı bütçeleri görüşülecek.

- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nden komisyona geri çekilen sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren maddeler görüşülecek.

(TBMM/11.00/12.00)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit '21) sona erecek.

- Zirvenin kapanış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yapacak.

(İstanbul/09.00/17.30)

2 - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Darül Kurra Camisi'nde düzenlenecek Hafızlık İcazet Merasimi'ne katılacak.

(Sakarya/10.30)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

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#Gündem #12 aralık #Stratcom Summit 21
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