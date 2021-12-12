Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 12 Aralık 2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit '21) sona erecek.
SİYASET
1- TBMM'den
- Genel Kurulda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2022 yılı bütçeleri görüşülecek.
- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nden komisyona geri çekilen sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren maddeler görüşülecek.
(TBMM/11.00/12.00)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit '21) sona erecek.
- Zirvenin kapanış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yapacak.
(İstanbul/09.00/17.30)
2 - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Darül Kurra Camisi'nde düzenlenecek Hafızlık İcazet Merasimi'ne katılacak.
(Sakarya/10.30)
3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.