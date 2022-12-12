Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 12 Aralık 2022

SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının 2023 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermilerini simgeleyen top mermisi figürlerinin yerleştirildiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerinde incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak.

(Çanakkale/09.00)

2- Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu Türkiye İnovasyon Haftası, Haliç Kongre Merkezi'nde başlayacak.

- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, etkinliğe katılacak.

(İstanbul/11.00/13.10)

3- Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Türkiye-ABD İş Zirvesi", Hilton İstanbul'da yapılacak.

(İstanbul/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin işgücü istatistikleri ile dış ticaret ve inşaat maliyet endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, YÖK'te düzenlenecek "Üniversite Dergileri: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 2022" programına katılacak.

(Ankara/10.00)