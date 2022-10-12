Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 12 Ekim 2022

SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Genç Liderler Okulu Eğitim Programı"na katılacak.

(Ankara/14.00)

2- TBMM'den

- İYİ Parti Grup Toplantısı düzenlenecek.

(10.30)

- Genel Kurulda, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Rus Enerji Haftası" kapsamında düzenlenecek "Yeni Zorluklar, Yeni Fırsatlar: Petrol ve Gaz Piyasasını Neler Bekliyor?" başlıklı oturuma katılacak.

(Moskova/13.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı sanayi üretim, ciro ve perakende satış endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Savunma Bakanları Toplantısı yapılacak. Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil edecek.

(Brüksel)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Dilan Yeşilgöz ve Hollanda Göç Bakanı Eric van der Burg ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerde bulunacak.

(Lahey)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Venezia Palace Deluxe Resort Hotel'de düzenlenecek "Avrupa Düzenleyici Otoriteler Platformu 56. Toplantısı"na katılacak.

(Antalya/19.30)