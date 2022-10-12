Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 12 Ekim 2022
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Rus Enerji Haftası" kapsamında düzenlenecek "Yeni Zorluklar, Yeni Fırsatlar: Petrol ve Gaz Piyasasını Neler Bekliyor?" başlıklı oturuma katılacak.
SİYASET
1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Genç Liderler Okulu Eğitim Programı"na katılacak.
(Ankara/14.00)
2- TBMM'den
- İYİ Parti Grup Toplantısı düzenlenecek.
(10.30)
- Genel Kurulda, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
(14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Rus Enerji Haftası" kapsamında düzenlenecek "Yeni Zorluklar, Yeni Fırsatlar: Petrol ve Gaz Piyasasını Neler Bekliyor?" başlıklı oturuma katılacak.
(Moskova/13.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı sanayi üretim, ciro ve perakende satış endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- NATO Savunma Bakanları Toplantısı yapılacak. Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil edecek.
(Brüksel)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Dilan Yeşilgöz ve Hollanda Göç Bakanı Eric van der Burg ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerde bulunacak.
(Lahey)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Venezia Palace Deluxe Resort Hotel'de düzenlenecek "Avrupa Düzenleyici Otoriteler Platformu 56. Toplantısı"na katılacak.
(Antalya/19.30)